Bombeiros homenageiam cão de busca que salvou vidas; VÍDEO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) se despediu de um de seus membros mais queridos e emblemáticos: a cadela Cerys, pioneira na formação da especialidade de Busca, Resgate e Salvamento com Cães da corporação. Mais do que uma agente operacional, Cerys foi um símbolo de coragem, dedicação e amor ao próximo, descreveu a instituição em publicação no Instagram na terça-feira (13).

Vinda do Canil do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Cerys chegou ao Acre em 2020 e logo tornou-se o elo inicial de uma corrente que levaria esperança a vítimas de soterramentos, deslizamentos e desaparecimentos em matas. Ao lado do Major Dyego Vieira, formou um binômio de excelência na técnica de venteio, método utilizado para localização de pessoas com base em odores suspensos no ar.