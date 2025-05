Estudante agride colega com peixeira dentro da escola

O aluno agressor foi encaminhado pela polícia à DPCA (Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente), na região central de Mossoró, assim como sua mãe.

O secretário da Educação de Mossoró, Leonardo Dantas, afirmou lamentar o incidente ocorrido entre os dois estudantes e disse que a situação foi controlada de forma rápida.

"A situação foi rapidamente controlada pela equipe da escola, com o acionamento imediato da Guarda Civil Municipal e do Samu. O aluno foi atendido no local, passou por avaliação e, felizmente, passa bem", disse o secretário.