Despedida do médium Divaldo Franco, aos 98 anos, reúne centenas

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (14), as ruas da sede da Mansão do Caminho, periferia de Salvador, foram tomadas por amigos e admiradores do médium Divaldo Franco.

Ele foi um dos principais disseminadores da doutrina espírita no Brasil e fundador da Mansão do Caminho, entidade criada em 1952 que atende diariamente a 2.500 crianças da periferia de Salvador com escola e creche.

O velório do líder espírita, realizado no ginásio da Mansão do Caminho, começou por volta das 9h. Admiradores, funcionários e voluntários da entidade fizeram fila para se aproximar do caixão.

"Divaldo Franco é um missionário. Ele teve uma missão que foi designada a ele pelos benfeitores espirituais. Ele veio ao mundo e cumpriu a tarefa dele que era a assistência social aos mais necessitados, que ele chamava de filhos do calvário", afirmou Mário Sérgio Almeida, presidente da Mansão do Caminho.