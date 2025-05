Bolsonaro cobra de governadores posicionamento por inegibilidade

Em entrevista à Folha de S.Paulo em abril, ele disse que registrará candidatura no TSE em 2026 e rejeita paralelo com 2018: "Me compara com Lula não, por favor".

Bolsonaro foi declarado inelegível em 2023 pelo TSE por oito anos, em ação julgada teve como foco a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Ele disse ainda que, para ele, o plano B é Bolsonaro. Elogiou outros governadores que disputam o seu espólio eleitoral na direita, como Ronaldo Caiado (Goiás), mas sem reconhecer nenhum deles como sucessor.