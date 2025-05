Rodrigo Caio venceu concorrência no Flamengo em entrevista

Já o conhecia. É uma excelente pessoa. Sempre disse que, independentemente de ser um bom profissional, gosto de trabalhar com excelentes pessoas. Rodrigo Caio é uma delas. Ele tem o respeito total do grupo, do clube e da Nação. Desejo felicidade e tenho certeza que vai agregar muito com a experiência. Já demonstrou o carinho por todos nesta quarta-feira (14), disse que se sente em casaAlex Sandro, sobre Rodrigo Caio

Rodrigo Caio já estará com a delegação no jogo contra a LDU, nesta quinta-feira, no Maracanã. O Rubro-Negro será eliminado na fase de grupos da Libertadores em caso de derrota.