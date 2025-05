Corpo de guia morto tinha sinais de tortura, diz advogado

"As lesões corroboram a ideia de que ele foi torturado antes de ser morto", afirma o advogado Rafael Rosa, que representa a família de Victor. Ele afirma que o corpo do jovem tinha lesões no peito, machucados nos braços e um ferimento causado por arma de fogo no pescoço.

O laudo do IML (Instituto Médico legal) ainda não foi divulgado. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública reforçou que a ocorrência está sob investigação.

Conhecido como Vitinho, Victor Cerqueira era um homem negro e tinha 28 anos. Natural de Itabela, também no sul da Bahia, ele era guia de turismo e prestava serviços para pousadas e estabelecimentos comerciais de Caraíva.