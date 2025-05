Boulos deve virar ministro, e movimentos temem hegemonia do MTST

O presidente Lula (PT) sinalizou a auxiliares que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) deverá ser anunciado ministro na volta de sua viagem à China. Ele assumiria a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo (PT), que está no cargo desde o começo do governo.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o presidente avalia o nome de Boulos desde o início do ano, quando traçou sua reforma ministerial. A volta do presidente ao Brasil está prevista para esta quarta-feira (14).

O objetivo do presidente com a troca é melhorar a interlocução com movimentos sociais, atividade principal da secretaria, um ano antes da disputa presidencial. No entanto a iminente nomeação despertou preocupação de lideranças desses grupos com a composição da equipe da pasta.