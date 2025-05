Nove pessoas morrem em colisão entre van e carreta no norte de MG

Oito adultos e uma criança morreram após um grave acidente envolvendo uma carreta e uma van no norte de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso aconteceu na noite desta terça-feira (13), por volta das 21h.

A van havia saído do Triângulo Mineiro com destino ao Ceará, segundo o Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas estavam no utilitário, que se chocou contra a carreta no Km 441 da BR-251.

Agentes do Corpo de Bombeiros de duas cidades (Montes Claros e Francisco Sá) trabalharam no resgate. Além dos nove mortos, o acidente deixou dez pessoas feridas. Muitas vítimas ficaram presas às ferragens.