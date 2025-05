Corante vaza de caminhão e patos ficam azuis em lago em Jundiaí

O acidente com um caminhão carregado com corante atingiu um córrego e o lago de um parque de Jundiaí (a 58 km de São Paulo), na tarde desta terça-feira (13). Patos que nadavam no local ficaram azuis.

A carroceria tombou parcialmente após o caminhão bater em um poste. Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado), o tombamento resultou no rompimento de embalagens contendo corante, que atingiu o córrego das Tulipas e áreas do parque Jardim Botânico Tulipas.

Ações emergenciais foram imediatamente adotadas para conter o vazamento. "Embora a água do córrego tenha apresentado coloração incomum, não foi observada mortandade de peixes", diz o órgão ambiental, que ainda não quais medidas administrativas irá adotar.