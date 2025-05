Saiba algumas curiosidades sobre Pepe Mujica, que foi floricultor

SE DESPEDIU EM DISCURSO COMOVENTE

Mujica mostrou saber que seu tempo poderia estar acabando. Por isso, resolveu se despedir de uma maneira delicada durante um discurso no comício do candidato uruguaio que apoiou para a presidência do país, Yamandú Orsi.

"Mas estou feliz porque, quando meus braços acabarem, haverá milhares de braços substituindo a luta. Até sempre, eu dou meu coração", disse, em outubro de 2024.