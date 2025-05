Marta volta a ser convocada para a seleção brasileira

O técnico Arthur Elias convocou nesta terça-feira (13) a seleção brasileira feminina para os amistosos contra o Japão que ocorrerão na virada do mês. Voltou à equipe nacional a craque Marta, 39, que estava fora desde a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado.

A atleta tratou o torneio na França como sua despedida. Com a medalha de prata no peito, foi questionada sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil, e disse que estará "no estádio, aplaudindo as meninas".