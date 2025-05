Padrasto suspeito de jogar enteado do 5º andar é preso

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante no último sábado (10) suspeito de ter jogado o enteado de 4 anos da janela do quinto andar de um prédio em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.

A criança foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado de choque e encaminhada ao hospital, onde foi constatado que ela não sofreu fraturas, apenas escoriações no queixo.