Influenciadora Virgínia Fonseca presta depoimento à CPI das Bets

O senador Izalci Lucas (PL-DF) pressionou para entender se as promoções atraem o público jovem. Fonseca defendeu as restrições de idade das plataformas e disse acreditar na autorregulação por meio de avisos que acompanham suas publicações.

Quem é a influenciadora

Natural de Connecticut (EUA) e radicada no Brasil desde a adolescência, Virgínia estreou no YouTube em 2016, aos 17 anos, durante uma temporada em Portugal. Hoje, ela soma mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e 11 milhões de inscritos no YouTube, segundo dados do Social Blade.

Em 2021, Fonseca lançou a marca de suplementos WePink, que faturou R$ 378 milhões em dois anos. Também está à frente da agência Talismã Digital, da grife infantil Maria’s Baby e comanda o programa “Sabadou com Virgínia” no SBT desde 2024.