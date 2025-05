Violência contra a mulher teve alta em 2023, aponta estudo

Seis de cada dez casos de violência ?177.086 no total? ocorreram em casa, segundo dados do Atlas da Violência 2025, publicado nesta segunda-feira (12) em parceria entre o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em seguida, aparecem registros de violência comunitária (59.611) ?aquela praticada por pessoas sem vínculo familiar, como vizinhos, colegas ou desconhecidos?, violência mista (34.653) e do tipo institucional (3.925), quando há algum tipo de hierarquia envolvida.

Todas essas categorias registraram aumento na comparação entre 2022 e 2023.

Os dados do Atlas da Violência têm como base o Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Por isso, há diferenças entre os números usados no estudo e as estatísticas divulgadas por secretarias estaduais de Segurança Pública e pesquisas feitas a partir de dados criminais. Já os microdados de 2023 do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, também do Ministério da Saúde e usados para as informações sobre agressões, são preliminares.

A violência mais frequente em 2023, segundo os tipos registrados, foi a física (37,4%), seguida pela múltipla (30,3%). A negligência representou 12% dos casos, e a psicológica e a sexual tiveram proporção, respectivamente, de 10,1% e 9,5% dos casos.