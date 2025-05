Obras para fechar buraco na marginal Tietê devem durar 30 dias

Durante a manhã, o trânsito ficou muito congestionado na região. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmou que registrou 421 km de lentidão na cidade às 8h desta segunda-feira e 479 km na última segunda (5), no mesmo horário. No corredor da marginal Tietê, em ambos os sentidos (Castelo Branco e Ayrton Senna), a lentidão atingiu 12% do total da cidade hoje. Há uma semana, foram 11,29% de vias com lentidão, afirmou.

A CET recomenda que os motoristas evitem, se possível, esse trecho da marginal Tietê enquanto durarem as obras.

Como alternativa, a companhia sugere que os motoristas com destino à rodovia Castelo Branco e à marginal Pinheiros utilizem a região da Lapa, seguindo o trajeto pela ponte da Freguesia do Ó, passando pela avenida Ermano Marchetti, pela rua Nossa Senhora da Lapa, pela rua Pio XI, pela rua Cerro Corá e pela avenida Queiroz Filho até a ponte do Jaguaré.