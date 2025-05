Mulher bêbada invade casa e rapta filhas de vizinha

Na noite de domingo (11), Dia das Mãe, uma mulher de 37 anos invadiu a casa da vizinha de 22 anos, em Jaciara (MT), e raptou as duas filhas dela, de dois e quatro anos. A invasora pulou o muro, arrebentou a porta de entrada e alegou que o bebê de poucos meses da vítima também era seu filho.

Ao chegarem ao endereço, policiais militares encontraram a suspeita em estado de embriaguez, agressiva, segurando as crianças no colo e ameaçando a mãe delas. Os agentes fizeram a mulher soltar as meninas e as entregaram à verdadeira mãe, que estava aflita.