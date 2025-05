Promotoria denuncia 18 PMs por crimes ligados ao delator do PCC

Kauê é sobrinho de Diego do Amaral Coelho, o Didi, outro suspeito de participar do mando da morte do delator do PCC. Kauê teria sido convocado a participar do crime a pedido do tio por ser alguém de confiança.

Tanto Emílio quanto Didi teriam participado do tribunal do crime de Gritzbach, em que o delator do PCC teve de dar explicações sobre o suposto sumiço de milhões de reais de Cara Preta supostamente convertidos em criptomoedas. O delator do PCC teria escapado da morte ao convencer o grupo de sua inocência.

Essa absolvição teria irritado integrantes do PCC. Emílio e Didi teriam sido os responsáveis pela contratação dos policiais militares acusados de serem os autores do assassinato do delator do PCC, segundo a investigação.