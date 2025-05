Ancelotti é aposta para ajeitar seleção no fim de ciclo caótico

Eleito em março para novo mandato, Rodrigues está no poder com uma liminar que será avaliada pelo plenário do STF no próximo dia 28. Mais um motivo para pressa, não bastassem os compromissos da própria seleção brasileira nas Eliminatórias da América do Sul.

A equipe está na quarta posição, com 21 pontos ?a mesma pontuação da sexta colocada, Colômbia. A quatro rodadas do fim, é de seis pontos a vantagem sobre a sétima, a Venezuela. Seis sul-americanos vão direto à inchada Copa de 2026, com 48 seleções. A sétima joga uma repescagem.

Classificar o Brasil ao Mundial não é o motivo pelo qual Ancelotti receberá R$ 5 milhões por mês, com moradia no Rio de Janeiro bancada pela CBF. O objetivo é fazer uma grande Copa, com bônus previsto de 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) em caso de título.