Criança morre afogada no Dia das Mães, em festa de família

Uma menina de dois anos morreu afogada num açude na zona rural de Novo Horizonte, no Oeste catarinense. O acidente aconteceu na tarde de domingo (12), enquanto a família participava dum encontro na comunidade da Linha Amazonas. A informação é do ND Mais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi levada às pressas até o posto da Polícia Militar Rodoviária em São Lourenço do Oeste, cidade vizinha, onde as equipes de resgate iniciaram os primeiros socorros. A vítima apresentava parada cardiorrespiratória e foi classificada com grau 6 de afogamento, o mais grave da escala usada pelos bombeiros.