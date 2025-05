Pepe Mujica entra em fase terminal de câncer, confirma esposa

O estado de saúde do ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, de 89 anos, se agravou nos últimos dias, e ele agora vive sob cuidados paliativos. Segundo sua esposa, a também ex-vice-presidente Lucía Topolansky, Mujica está em estado terminal. “Está na meseta, está a termo”, declarou ela em entrevista à Rádio Sarandí, referindo-se ao avanço do câncer no esôfago e no fígado, descoberto no início do ano.

Figura marcante da esquerda latino-americana, Mujica não participou da votação nas eleições departamentais realizadas no domingo (11) no Uruguai, o que gerou comoção e especulações.