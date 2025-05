VÍDEO mostra fogo em hospital; 72 pacientes são transferidos

Um princípio de incêndio no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa (PB), resultou na transferência de 72 pacientes na noite de domingo (11). As chamas começaram numa das enfermarias da unidade e obrigaram a evacuação parcial do prédio. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

De acordo com o hospital, o fogo teria sido provocado por um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado, e foi controlado pela equipe interna de segurança, com apoio do Corpo de Bombeiros. O atendimento de urgência e emergência na unidade permanece em funcionamento, e o retorno dos pacientes transferidos será gradual, à medida que as áreas atingidas pela fumaça forem liberadas.

O hospital passa por uma obra de modernização na rede elétrica e de reforço no sistema de proteção contra incêndios. A reforma, iniciada em dezembro de 2024, conta com investimento de R$ 3,2 milhões.

Essa não foi a primeira ocorrência do tipo. Em dezembro do ano passado, um incêndio semelhante também atingiu o Hospital de Trauma. Na ocasião, as chamas também começaram num ar-condicionado na enfermaria do piso inferior, e o prédio teve de ser evacuado. Apesar de ninguém ter se ferido, alguns pacientes foram transferidos e outros permaneceram na área externa até a situação ser controlada.