Concurso da Sefaz-GO tem vagas com salário de R$ 28 mil

A FCC (Fundação Carlos Chagas) publicou, nesta segunda-feira (12), um edital para concurso público da Sefaz-GO (Secretaria da Economia do Estado de Goiás), com 200 vagas para auditor fiscal da receita estadual e remuneração de R$ 28.563,30.

O concurso também prevê cem vagas para a formação de cadastro de reserva. As inscrições abrem às 10h do dia 10 de junho e podem ser feitas no site da banca até 23h59 do dia 10 de julho, no horário de Brasília.

A taxa custa R$ 250 e deve ser paga até 11 de julho. É possível pedir a isenção entre os dias 22 e 26 de maio, e têm direito os candidatos com renda familiar inferior a dois salários mínimos ou que forem doadores de sangue, de medula óssea ou regulares de leite materno.