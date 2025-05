Adotar um filhotinho é uma alegria — e também uma grande responsabilidade. Você sabia que a alimentação correta nos primeiros meses tem impacto direto no desenvolvimento físico e emocional do novo pet? Papinhas, ração umedecida e muita paciência fazem parte da transição alimentar, que começa por volta da 4ª semana de vida. A informação é da Dra. Fernanda Regazzi, do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass).