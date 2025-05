Divulgação em Digital Signage

O Grupo GM7 tem transformado a experiência de compra no varejo por meio de soluções inovadoras em Digital Signage. Supermercados de todo o país têm se beneficiado com essa tecnologia, que alia estratégia, impacto visual e resultados concretos. Com telas estrategicamente posicionadas e conteúdos dinâmicos, a GM7 oferece aos supermercados a possibilidade de:

- Aumentar as vendas com promoções no momento certo

- Engajar os clientes com conteúdos interativos

- Reforçar a marca ao longo da jornada de compra

- Monetizar espaços com anúncios segmentados

Iniciativas como essa mostram como a comunicação bem pensada pode gerar valor no ponto de venda.