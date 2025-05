China e EUA fecham acordo e bolsas pelo mundo disparam

O país asiático também disse que irá suspender ou cancelar medidas não tarifárias tomadas contra os EUA.

A medida diminuiu as incertezas instaladas pelo tarifaço do presidente Donald Trump no início do mês de abril, aliviando, também, os temores de uma guerra comercial de grande escala.

Em Wall Street, os índices saltavam. Às 11h35, o S&P500, referência do mercado norte-americano, avançava 2,35%. O Nasdaq Composite disparava 3,15% e o Dow Jones, 2,19%.