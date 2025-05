Grávida, Dani Calabresa anuncia nome do filho; VÍDEO

Grávida do primeiro filho, Dani Calabresa, 43, acabou com o suspense e anunciou o nome do bebê: Bernardo. A criança, fruto do casamento com o publicitário Richard Neuman, está prevista para nascer no início de julho. Há duas semanas, o casal vinha dando pistas sobre a escolha e decidiu contar aos seguidores neste sábado (10). "É o Bernardo do filme' Bernardo e Bianca'", contou a humorista.

Dani já havia adiantado que o nome do filho era inspirado em um clássico desenho da Disney, e agora compartilhou o significado: "Forte como um urso". A comediante ainda deixou um recadinho para o primogênito: "Mamãe te ama". Richard, por sua vez, deu um beijinho na barriga da esposa.