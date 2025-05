Gisele Bündchen publica foto do terceiro filho pela 1ª vez

Gisele Bündchen, 44, surpreendeu os fãs ao publicar a primeira foto do terceiro filho, de três meses, fruto de seu relacionamento com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, neste domingo (11). A modelo comemorou o Dia das Mães com a família completa.

Em seu perfil no Instagram, Gisele apareceu com o bebê no colo, usando um body com a frase "I love mom" ("Eu te amo, mãe", em tradução livre), na primeira de uma sequência de cinco fotos.