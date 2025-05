Urso de 119kg continha restos mortais de idoso; cão também morreu

As três carcaças e mostras de material genético coletado no local foram levadas para necropsia. O laboratório afirma que a causa preliminar da morte de Markel foi "consistente com ferimentos causada por um urso preto", diz o laboratório.

O exame também revelou que o urso de 119 kg continha restos mortais de Markel. O DNA do animal também foi encontrado no idoso, dentro de sua casa e no corpo do cachorro.