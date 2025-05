Richelly enfurece seguidores ao confessar falsa gravidez; VÍDEO

“Era tudo uma trollagem”, disse Ana, entre risos, em vídeos publicados em seu perfil. O namorado, Nego Dof, também participou do conteúdo e agradeceu aos seguidores que enviaram mensagens de apoio acreditando na falsa notícia: “Obrigado pelo carinho, a gente ama vocês”.

A repercussão, no entanto, foi majoritariamente negativa. Internautas criticaram a atitude do casal, classificando a mentira como irresponsável e desrespeitosa, especialmente por envolver um tema sensível como a maternidade. Muitos apontaram que a estratégia parecia ter o objetivo de ganhar visibilidade e engajamento online.

A farsa envolveu até um teste de gravidez adulterado com a urina de uma amiga grávida, conforme revelaram os dois. O episódio gerou reação até de Carlinhos Maia, criador do projeto pelo qual Ana ficou conhecida, que demonstrou desapontamento em mensagem exibida pela influenciadora: “Eu já estava descendo o cacete em você”, disse o humorista, surpreso com a falsa gravidez.

*Com informações do Metrópoles