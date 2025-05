Ladrões no Rio não poupam nem acessórios de estátuas

Na estátua em homenagem a mahatma Gandhi instalada no centro do Rio de Janeiro, o símbolo do pacifismo empunha hoje o que parece ser um porrete. Parte do cajado original foi furtado em 2023, e a falta do restante do objeto dá ao monumento uma aparência agressiva --o oposto do que pregava o líder indiano.

"Passei aqui outro dia com meu filho e ele perguntou por que o Gandhi tava segurando um pedaço de pau. Na hora, nem soube o que dizer. É triste ver um lugar com tanto simbolismo entregue ao abandono assim", diz a professora Luciana Alves, 42, que trabalha em uma escola no centro da cidade e costuma atravessar a praça para chegar ao trabalho.