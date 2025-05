Corpo de jovem que sumiu após show de Lady Gaga éencontrado

Corpo de Igor foi encontrado perto das Ilhas Cagarras, que ficam a 4 km da costa da praia de Ipanema. Ao UOL, a Polícia Civil confirmou que o corpo foi identificado no Instituto Médico Legal. O encontro do corpo confirma a hipótese de afogamento, principal tese da investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

O corpo do arquiteto Igor Sousa, 26, desaparecido desde o domingo (4) no Rio de Janeiro, foi encontrado ontem no mar.

Igor foi ao Rio com o namorado para ver o show de Lady Gaga. Ele desapareceu no dia seguinte ao show, mesmo dia em que viajaria de volta para Goiás.

Família tenta arrecadar dinheiro para traslado do corpo. Os parentes e o namorado de Igor faziam uma vaquinha virtual para ajudar na estadia no Rio durante as buscas pelo arquiteto. Agora, o valor será destinado a levar o corpo dele de volta a Anápolis (GO). A meta de arrecadação é de R$ 20 mil e até a manhã de hoje R$ 17,8 mil foram levantados.

Relembre o caso

Igor e o namorado, Wesley Oliveira, saíram de Anápolis para ver o show de Lady Gaga no sábado. No domingo, o voo de volta estava marcado para a noite e, por isso, aproveitaram para ir à praia de Ipanema durante a tarde.