Bia Furtado vence francesa e leva 6º bronze brasileiro de judô

O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze no Cazaquistão, no Grand Slam de judô de Astana. O feito veio com Beatriz Furtado, que faturou a sexta conquista do país na manhã deste domingo (11).

A atleta brasileira derrotou a francesa Liz Ngelebeya e faturou o bronze. Bia Furtado já havia conseguido um wazari contra a rival, e finalizou com estrangulamento que obrigou a adversária a bater e pedir o fim da luta.