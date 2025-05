Estudante expele coágulos de sangue após apanhar de colega

Um estudante de 15 anos foi internado em estado grave após tomar um soco no estômago durante discussão em sala de aula no Colégio Objetivo de Águas Claras, no Distrito Federal. A agressão da última quarta-feira (7) resultou em lesões internas que o levaram à UTI de um hospital particular, com suspeita de danos no rim, informo o portal Metrópoles.

Segundo relato da mãe, o agressor, um colega de 16 anos, teria desferido o golpe na lateral do abdômen do filho, que só contou que apanhou depois que viu sangue na urina.