Engenheiro brasileiro é encontrado morto em praia na Argentina

O engenheiro civil Rafael Barlete Rodrigues, 32, de Bebedouro (a 396 km de São Paulo), foi encontrado morto numa praia em Mar del Plata, na Argentina.

O corpo do engenheiro foi avistado em meio a rochas por moradores do bairro Los Acantilados, numa praia no sul da cidade argentina, na última quarta-feira (7). Eles acionaram o serviço de emergência, que foi ao local e constatou o óbito do brasileiro.