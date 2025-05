Turista brasileira é encontrada morta no Japão

A brasileira Amanda Borges da Silva morreu no Japão, durante viagem ao país. A confirmação do falecimento foi feita nesta sexta (2) pela Prefeitura de Caldazinha (GO), cidade natal dela.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, oferecendo todo o apoio necessário diante dessa irreparável perda."

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou, em nota, que não compartilha informações específicas do caso, como a data ou a causa do falecimento, mas confirmou que está assistindo os familiares de Amanda.

"O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, tem ciência do caso e está em contato com os familiares da brasileira, a quem presta assistência consular, e com as autoridades locais japonesas."