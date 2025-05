STF tem maioria para condenação e perda de mandato de Zambelli

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria na Primeira Turma da corte para condenar a deputada Carla Zambelli (PL-SP) a dez anos de prisão e decretar a perda do mandato da parlamentar por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e falsidade ideológica.

O relator do caso, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira (9) pela condenação e já foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. O julgamento ocorre no plenário virtual, com término previsto até a próxima sexta (16), e ainda faltam os votos de Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Depois do final do julgamento, ainda caberá recurso no STF, e as penas só deverão ser aplicadas depois do trânsito em julgado do processo (quando não são possíveis mais recursos).