Mega-ação do Ibama contra desmatamento revolta ruralistas

A tensão acontece seis meses antes do início da COP30, às vésperas do início do novo Plano Safra (que deve ser lançado em junho) e em um momento em que o Ministério do Meio Ambiente ligou um alerta para um possível aumento da destruição da floresta amazônica.

O Governo do Pará afirmou que "não se opõe à fiscalização ambiental" e que "defende que medidas com forte impacto socioeconômico sejam adotadas com base em critérios técnicos e análise individualizada, para evitar que decisões generalizadas comprometam produtores regulares ou com processos de regularização fundiária em andamento".

A Secretaria de Relações Institucionais disse que vai se reunir com o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente para avaliar a situação.