Homem com foice é baleado por PM em frente a aeroporto no Rio

Um homem foi baleado por um policial militar na porta do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, ele estava com uma foice e ameaçava pedestres que passavam pela região.

De acordo com o 5º BPM (Centro), o agente buscou interceptar o homem, que reagiu e tentou agredi-lo. O PM então efetuou um disparo.

Leia também: Ex-mulher suspeita de mandar matar professora em SP é presa