Ex-mulher suspeita de mandar matar professora em SP é presa

Ele admitiu à polícia que havia abandonado o veículo, mas disse que não participou do assassinato. As identidades do homem e dos outros suspeitos não foram divulgadas. Após o depoimento, o DHPP solicitou à Justiça a prisão da ex-mulher.

O veículo da vítima, um Hyundai Tucson, foi encontrado no sábado (3). Dentro, havia uma faca e um celular.

O corpo de Bonin foi localizado no dia 28 de abril, com um cadarço enrolado no pescoço, na avenida João Paulo da Silva, na Vila da Paz.