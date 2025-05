Ana Paula Arósio volta à Globo após 15 anos; VÍDEO

Ícone das novelas dos anos 2000, Ana Paula Arósio retorna à TV Globo nesse domingo (11) para participar de quadro comemorativo dos 100 anos do Grupo Globo, encerrando um hiato de produção na emissora iniciado em 2010.

Após um afastamento de mais de uma década, a atriz aceitou convite da Globo e marcará presença no programa O Futuro Já Começou – Histórias da Nossa História, exibido no Fantástico. Atualmente morando em Londres, ela revisitará sua carreira no canal e dividirá memórias dos bastidores.

Em 12 episódios, o quadro reúne personalidades que ajudaram a construir o legado da emissora: além de Arósio, estarão na estreia a jornalista Maju Coutinho, o fotógrafo Custódio Coimbra e a centenária Lya Mara. No domingo, ela falará sobre sua estreia em Hilda Furacão (1998) e o sucesso como Giuliana em Terra Nostra (1999).