Temperatura cai e máxima no Dia das Mães em SP deve ser 19°C

Segundo a Climatempo, pode chover com moderada a forte intensidade na Baixada Santista e no litoral norte do estado. A Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira, além das regiões de Sorocaba e de Campinas ainda podem ter chuva moderada na madrugada e manhã do domingo.

A chuva deve parar ou enfraquecer bastante durante a tarde, mas o céu fica nublado. Já na região de Presidente Prudente, de Ourinhos e toda a faixa próxima da divisa com o Paraná, o domingo já deve amanhecer sem chuva.

Em relação à temperatura, o litoral, a região de Sorocaba e de Campinas devem ter um domingo com temperatura bastante amena, segundo o Climatempo. "Uma ligeira queda da temperatura ocorre no centro, norte e oeste do estado de São Paulo, mas a sensação de calor ainda vai predominar durante o domingo", diz o instituto.