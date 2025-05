Mãe agride bebê de 11 meses com cabo de vassoura 

Uma jovem mãe, de 22 anos, foi presa em flagrante na última quarta-feira (7) em Caruaru (PE), suspeita de agredir os dois filhos, um deles bebê de apenas 11 meses. De acordo com a Polícia Militar, as agressões foram cometidas com cabo de vassoura dentro da casa da família, informou o Diário de Pernambuco.

Além do bebê, a mulher também bateu no filho de 5 anos. Uma vez localizada, ela foi levada para a Delegacia da Mulher e autuada por tortura e permaneceu à disposição da Justiça.