Neymar realiza sonho de ter Porsche de mais de R$ 2 milhões

A reportagem apurou que Neymar usou o carro novo para treinar no Santos e compartilhou com atletas e funcionários "o tanto" que queria essa unidade. Ele usa essa ou outra Porsche preta mais antiga para ir trabalhar.

Neymar se mostrou emocionado com o desejo alcançado. O craque é multimilionário, mas há poucos carros com essas especificações no mercado.

O carro é a Porsche 911 GT3 RS 992, desenvolvida para desempenho esportivo e com tecnologia da Fórmula 1. A cor é um cinza gelo metálico, com capô na mesma cor, rodas de magnésio e banco concha. São 525 cavalos de potência, com velocidade máxima de 296 km/h.

O veículo possui o número 44 no seu design, e esse foi um ponto importante para Neymar. 44 é o número de Lewis Hamilton, amigo de Neymar. O antigo dono da Porsche já tinha essa inscrição no carro de Neymar.