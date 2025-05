Inflação desacelera a 0,43%; mas alimentos e remédios pressionam

"O grupo alimentação é o de maior peso no IPCA, por isso, mesmo desacelerando, exerce impacto importante", disse Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IBGE.

Café acumula inflação de 80,2%

Dentro de alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio avançou 0,83% em abril. Contribuíram para o resultado as altas da batata-inglesa (18,29%), do tomate (14,32%) e do café moído (4,48%).

Em 12 meses, o café acumula disparada de 80,2%. É a maior alta dos 377 subitens pesquisados no IPCA. O produto aumentou em meio a problemas de oferta com questões climáticas.

Do lado dos alimentos em queda no mês de abril, o IBGE destacou a cenoura (10,4%), o arroz (4,19%) e as frutas (0,59%).