Comunidade católica no Brasil comemora a eleição do papa Leão 14

"Me veio logo a lembrança do papa Leão 13, que escreveu a encíclica 'Rerum Novarum' na época em que o mundo do trabalho estava sofrendo o impacto da industrialização, com a situação desumana dos trabalhadores nas fábricas na Revolução Industrial. Para mim, é muito significante escolher o nome desse papa", diz a irmã Bellini à Folha, lembrando do tempo em que Leão 14 trabalhou no Peru.

"Ele passou 20 anos no Peru. Com certeza, a experiência dele lá alargou sua visão do mundo, e sua convivência do mundo simples do interior do Peru com certeza influenciou o jeito de ele olhar a igreja. Por isso ele destacou os elementos do papado de Francisco, de se lembrar dos pobres e também do diálogo. Para a CPT, que é uma pastoral social, muito próxima do povo do campo, ter um papa que vai incentivar esse aspecto com o povo muitas vezes marginalizado é muito importante", finalizou.

Nas redes sociais, a Pastoral Carcerária também acolheu o novo papa com fé e esperança, dizendo rezar "para que seu pontificado seja marcado pela escuta dos pobres, pelo compromisso com a justiça e pela misericórdia que liberta".