Menino de 2 anos morre após receber medicação errada em Andradina

Um menino de dois anos morreu após receber medicação errada enquanto era atendido no pronto-socorro de um hospital particular de Andradina (a 630 km de São Paulo) na noite de terça-feira (6). Uma técnica em enfermagem de 31 anos foi presa em flagrante após confessar o erro. Ela pagou fiança e vai responder em liberdade.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A técnica de enfermagem foi afastada das funções, segundo o hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, José Rafael dos Santos Sailvano de Souza deu entrada no hospital por volta das 21h50 com quadro de bronquiolite. A pediatra plantonista prescreveu à enfermagem que fosse dado ao paciente o medicamento chamado hidrocortisona de 100 mg como parte do tratamento.