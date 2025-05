IBGE lança mapa-múndi de ponta-cabeça e com Brasil no centro

Ou seja, o território dos países aparece de ponta-cabeça se comparado aos modelos frequentemente utilizados. Com isso, as nações do hemisfério sul ocupam a parte superior do globo, e o Brasil preenche o centro do mapa.

"A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como no Brics e Mercosul e na realização da COP30 no ano de 2025", disse Pochmann em sua conta no X (antigo Twitter).

A novidade também foi anunciada no site da agência de notícias do IBGE. Há um ano, a gestão Pochmann havia provocado debates nas redes sociais com a criação de um outro mapa-múndi. À época, o material já trazia o Brasil no centro da projeção, mas não de forma invertida, como ocorre desta vez.

Chamado de "lacração geográfica" por alguns e "ícone decolonial" por outros, o mapa de 2024 polarizou internautas que passaram a discutir temas como cartografia, geopolítica e patriotismo. A instituição falou à época em "grande sucesso" da iniciativa.