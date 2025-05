Fumaça confusa engana até o 'social media' do Vaticano

O segundo dia do conclave começou com o que pareceu até pegadinha: a fumaça que saiu da chaminé da Capela Sistina nesta quinta-feira (8) parecia branca nos primeiros segundos, o suficiente para enganar até o perfil oficial do Vaticano no X, que anunciou precipitadamente a eleição de um novo papa.

Às 11h51, no horário de Roma, os fiéis em São Pedro e os espectadores das transmissões ao vivo viram a fumaça sair com tonalidade clara, levantando a expectativa de que o sucessor de Francisco havia sido escolhido. Mas bastaram alguns instantes para que a cor se transformasse em um preto espesso, sinal claro de que os cardeais ainda não chegaram a um consenso.