Marçal abre processo seletivo para seu condomínio de luxo

O empresário, influenciador, coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal está por trás do projeto de um condomínio de luxo em Pirenópolis (GO) que só aceitará moradores aprovados no processo seletivo. Batizado de Riviera da Comenda, o empreendimento promete exclusividade e “networking de alto nível”, mas apenas para quem se encaixar no perfil desejado pelo idealizador.

Localizado na zona rural da cidade turística a 150 km de Brasília, o condomínio terá apenas 30 unidades, pista para jatinhos, trilhas privadas, academia e praças com playground. "Algumas oportunidades são mesmo para poucos…", diz uma publicação do empreendimento.