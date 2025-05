Recém-operado, Bolsonaro participa de ato por anistia em Brasília

Mesmo após passar por cirurgia recente, Bolsonaro decidiu acompanhar o início do protesto a pé, segundo informou a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles. A manifestação conta com a presença de parlamentares aliados e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Com previsão de durar cerca de duas horas, o ato se concentra na Avenida José Sarney, nas proximidades do Congresso Nacional. Manifestantes pedem a aprovação do chamado “PL da Anistia”, proposta que visa perdoar os condenados pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes no início de 2022.

A proposta conta com apoio da oposição e, de acordo com seus articuladores, já teria mais de 200 assinaturas, número próximo ao necessário para que o pedido de urgência tramite na Câmara dos Deputados. Caso a urgência seja aprovada, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas.

Nos bastidores, lideranças do PT admitem dificuldade em barrar o avanço da proposta, diante da mobilização crescente de parlamentares bolsonaristas. A decisão sobre colocar ou não o tema em pauta caberá ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).